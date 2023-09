POL-HRO: Brennender Sattelauflieger auf der BAB 19

Linstow (ots) -



Am 16.09.2023 erhielt die Autobahnpolizei in Linstow gegen 17:30 Uhr

den Hinweis, dass auf der BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock kurz vor

der Anschlussstelle Röbel ein brennender LKW steht. Als die Polizei

vor Ort eintraf, brannten vom Auflieger die beiden hinteren Achsen

sowie der Mittelstreifen der Autobahn und ein Teil des angrenzenden

Maisfelds.

Der 61-jährige Fahrer konnte den Brand durch eine technische

Fehlermeldung rechtzeitig bemerken und den Sattelzug auf den

Standstreifen zum Anhalten bringen. Bei ersten eigenen Löschversuchen

erlitt dieser eine leichte Rauchgasintoxikation und musste vor Ort

durch Rettungskräfte behandelt werden.

Der Auflieger war nicht beladen. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit

wird die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Aufliegers auf den

morgigen Sonntag verschoben.

Zur Durchführung der Löscharbeiten musste die BAB 19 in Richtung

Rostock bis ca. 19:00 Uhr voll gesperrt werden. Aus den umliegenden

Gemeinden waren vier Feuerwehren mit 30 Kameraden im Einsatz.

Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Malchow haben den Gefahrenbereich

abgesichert. Polizeilich wird der Gesamtschaden auf ca. 10.000 EUR

geschätzt.



