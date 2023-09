POL-NB: Nachmeldung zum Tötungsdelikt zum Nachteil eines 6-jährigen Kindes in Pragsdorf

Pragsdorf (ots) -



Wie bereits informiert, kam es gestern Abend in Pragsdorf zu einem Gewaltverbrechen infolgedessen ein sechs Jahre alter Junge leblos in einem Gebüsch nahe des Haussees in Pragsdorf aufgefunden wurde. Er ist nach dem Spielen nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Bei der Suche nach dem Jungen waren viele Anwohner, die Freiwillige Feuerwehr Pragsdorf, Polizeibeamte, Suchhunde und der Polizeihubschrauber im Einsatz.



Auch jetzt führt die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg gemeinsam mit Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg, mit Kriminaltechnikern der Kriminalpolizeiinspektion Anklam, Bereitschaftspolizisten, Diensthunden und der Rechtsmedizin umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen durch.



Gegenwärtig wird im Bereich des Haussees nach dem Tatmittel gesucht und Anwohner befragt. Jeder Hinweis wird geprüft und jedem Verdachtsmoment nachgegangen. In diesem Zusammenhang erfolgte am gestrigen Abend auch eine Durchsuchungsmaßnahme, welche jedoch nicht zur Aufklärung der Tat führte.



Zudem ist in den Mittagsstunden die Obduktion des Kindes durch das Institut für Rechtsmedizin abgeschlossen worden. Demnach ist der Junge in Folge von scharfer Gewalt ums Leben gekommen.



Die Ermittlungen dauern an.



