POL-HWI: Zwei schwerverletzte Personen nach Unfällen in Boltenhagen und Herrnburg

Am gestrigen späten Nachmittag bzw. frühen Abend kam es zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen jeweils eine Person schwer verletzt wurde.



Gegen 17:00 Uhr befuhr der 16-Jährige mit seinem Kleinkraftrad die Verbindungsstraße von Herrnburg nach Duvenest. Offenbar verlor der Kradfahrer in einer Rechtskurve die Lenkgewalt über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenspur. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW. Eingesetzte Rettungskräfte brachten den verletzten Kradfahrer ins Klinikum nach Lübeck. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.



Gegen 18:30 Uhr verlor ein 68-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache in Boltenhagen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Andere Verkehrsteilnehmer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den verletzten Mann. Diese brachten den 68-Jährigen ins Krankenhaus nach Grevesmühlen.

Der entstandene Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 11.000 Euro. Der verunfallte Nissan wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Klützer Straße wurde für den Zeitraum der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.



Insoweit keine anderslautende Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



