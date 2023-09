POL-ANK: Explosion im Mehrfamilienhaus in Torgelow

Torgelow (ots) -



Am gestrigen Abend (14.09.2023 gegen 20:00 Uhr) kam es in Torgelow zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz, nachdem es in einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße in einer im 3. OG befindlichen Wohnung zu einer Explosion kam.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine 7-köpfige syrische Familie in der Wohnung.



Nach ersten Ermittlungen befand sich die Wohnungsinhaberin kurz vor der Explosion in der Küche und kochte. Als sie kurzzeitig die Küche verließ, kam es zur besagten Explosion, in deren Folge die Küche als auch die hier befindlichen Fenster beschädigt wurden. Das Gebäude wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte evakuiert. Die Bewohnerin wurde im Zusammenhang der Detonation leichtverletzt, konnte aber nach der ärztlichen Behandlung das Klinikum Ueckermünde wieder verlassen. Nach Abschluss der polizeilichen Sofortmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen.



Die polizeilichen Ermittlungen zur Explosionsursache dauern gegenwärtig an. Erste Anhaltspunkte deuten auf einen technischen Defekt eines der Küchengeräte hin. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 3.500 Euro.



