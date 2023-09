POL-HST: Autofahrer flüchtet - aus Gründen / Im Graben gelandet - aus Gründen

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Freitag, dem 15.09.2023 gegen 02:30 Uhr sollte bei Körkwitz (Ribnitz-Damgarten) ein Pkw VW kontrolliert werden. Dessen Fahrer schien an einer Kontrolle nicht so recht interessiert zu sein und missachtete die gegebenen Anhalt- und Stoppsignale und versuchte sich der drohenden Kontrolle zu entziehen. Er landete im Weiteren im Straßengraben. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro - der 35-jährige deutsche Fahrer verletzte sich dabei nicht.



Was er hatte, 1,48 Promille im Alcoholvortest und es bestand zudem der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Was er nicht hatte, einen Führerschein. Der lag bereits bei der Polizei. Da er bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen auch noch Widerstand leistete, wird er sich neben dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis unter anderem auch dafür verantworten müssen. Eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung erfolgte.



