POL-SN: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Schwerin nach Tankstellenüberfall vom 28. Juli 2022 - Polizei veröffentlicht Täterfotos

Schwerin (ots) -



Nachdem es am Abend des 28. Juli 2022 zu einem bewaffneten Überfall auf eine Schweriner Tankstelle an der Crivitzer Chaussee gekommen war, veröffentlicht die Polizei im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nun Bildmaterial. Die Abbildungen zeigen den noch unbekannten Täter bei dessen Tatbegehung.



Die Fotos sind hier einzusehen: https://fcld.ly/fahndraubsn0915



Näheres zur Straftat vom 28.Juli letzten Jahres ist der Pressemeldung der Polizeiinspektion Schwerin vom 29. Juli 2022 zu entnehmen:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5284567



Wer die abgebildete Person kennt, insbesondere aber auch Kleidung oder mitgeführte Gegenstände des Täters wiedererkennt oder Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 o. über die Onlinewache mit der Schweriner Polizei in Verbindung zu setzen.



Alle Medien werden dringend gebeten, die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei durch Veröffentlichung des Bildes (möglichst rechtes Bild in verlinkter Collage) zu unterstützen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Rainer Autzen

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell