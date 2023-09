POL-GÜ: Nach Diebstahl - alkoholisierter Mann leistet Widerstand und beißt Polizeibeamtin in den Unterarm

Güstrow (ots) -



Am gestrigen Abend ist eine Polizeibeamtin im Rahmen eines Einsatzes durch den Biss eines augenscheinlich erheblich alkoholisierten Mannes verletzt worden.



Gegen 22:50 Uhr wurden Polizeikräfte aus Güstrow im Rahmen derer Streifenfahrt auf eine verbale Auseinandersetzung im Bereich eines Spätkauf-Marktes in der Güstrower Eisenbahnstraße aufmerksam. Mehrere Personen gerieten hier zuvor aufgrund eines vermeintlichen Diebstahldeliktes verbal aneinander. Um die Auseinandersetzung zu beenden wurden die Streitparteien durch die eingesetzten Beamten voneinander getrennt.



Bereits zu diesem Zeitpunkt zeigte sich ein des Diebstahls beschuldigter, 29-jähriger Ghanaer äußerst aggressiv gegenüber den Maßnahmen der Polizei. Durch zunächst verbale Beschimpfungen in englischer Sprache widersetzte er sich der polizeilichen Befragung. Hierbei schlug er mehrfach mit der Faust gegen ein Metalltor. Im Anschluss versuchte der Mann sich der Kontrolle zu entziehen. Als die Beamten den Mann stoppten, ging dieser mittels Drohgebärde auf einen Beamten zu. Um einen körperlichen Angriff zu verhindern, mussten die Beamten den Mann überwältigen und fixieren.



Da die Identität des Mannes zunächst nicht geklärt werden konnte, wurde der Mann in das Polizeirevier Güstrow gebracht. Der Tatverdächtige versuchte mehrfach sich selbst durch Kopfschläge gegen die Fahrzeugfenster des Streifenwagens zu verletzen. Um dies zu verhindern, fixierten die Beamten den Mann körperlich. Hierbei versuchte er die Beamten mehrfach durch Tritte und Bisse zu attackieren. Eine Polizeibeamtin wurde durch einen Biss in den Unterarm verletzt.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der in Güstrow wohnhafte Mann entlassen werden. Er wird sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Die hierzu eingeleiteten Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei in Güstrow.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell