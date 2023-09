POL-GÜ: Sprayer beschädigen frisch saniertes Gebäude auf dem Klosterareal Bad Doberan - Polizei sucht Zeugen

Bad Doberan (ots) -



Im zurückliegenden Zeitraum von circa vier Wochen haben unbekannte Täter die frisch sanierte Wollscheune auf dem Klosterareal in Bad Doberan mit Graffiti beschmiert und hierdurch erheblichen Schaden an der mittelalterlichen Ruine verursacht.

Mitarbeiter der Stadt Bad Doberan haben die Polizei auf den Sachverhalt am gestrigen 14.09.2023 aufmerksam gemacht. Die Täter verschafften sich augenscheinlich unbefugt Zutritt zu dem aufgrund der Sanierungsarbeiten mit Abdeckungen geschützten Gebäude.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Informationen zum entstandenen Sachschaden vor. Nach einer ersten Einschätzung wird die Bereinigung und Instandsetzung der betroffenen Flächen aufgrund der mehrere Hundert Jahre alten Backsteine als sehr zeit- und kostenintensiv beurteilt.

Die eingeleiteten Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Erkenntnisgewinnung zu dem Sachverhalt. Wer kann möglicherweise sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen, die für die weitere polizeiliche Ermittlungsarbeit bedeutsam sein könnten. Hinweise zum vorliegenden Sachverhalt nimmt die Polizei in Bad Doberan unter 038203 560 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache können ebenso Hinweise eingereicht werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell