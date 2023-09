POL-GÜ: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Rostock und der Polizeiinspektion Güstrow zum tödlichen Verkehrsunfall am Bahnübergang des Bahnhofes Bützow

Bützow (ots) -



Am heutigen Tag, gegen 11:40 Uhr, wurde in Bützow am Bahnübergang des dortigen Bahnhofes ein 81-jähriger Bützower von einem Intercity erfasst und dabei tödlich verletzt.

Die Bahnstrecke 6446 im Streckenabschnitt Bad Kleinen und Rostock sowie die Strecke Güstrow - Bützow ist derzeitig in beiden Richtungen gesperrt. Durch die Bahn ist geplant einen Ersatzzug aus Rostock einzusetzen, der die rund 200 Reisenden des IC an ihr Ziel bringen soll.

Die Kriminalpolizei sowie die Regionale Ermittlungsgruppe der Bundespolizei haben die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302/-303

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Bundespolizeiinspektion Rostock

Kopernikusstr. 1b

18057 Rostock

Pressesprecher

Frank Schmoll

Telefon: 0381 / 2083 1003

E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_kueste





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell