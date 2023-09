POL-GÜ: E-Scooter-Fahrer mit 2,57 Promille gestoppt

Güstrow (ots) -



Beamte der Polizei Güstrow haben in der zurückliegenden Nacht einen erheblich alkoholisierten E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.



Gegen 01:35 Uhr wurden die Beamten auf den 32-jährigen Güstrower aufmerksam, als dieser mit einem Elektroroller die Ulmenstraße entlang fuhr. An dem Roller befanden sich nicht die für die Nutzung im öffentlichen Verkehrsraum notwendigen amtlichen Kennzeichen, weshalb der Fahrer einer Kontrolle unterzogen wurde.



Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten jedoch u.a. die verwaschene Aussprache des Deutschen. Ein aus diesem Grund durchgeführter Alkoholtest ergab in der Folge einen Wert von 2,57 Promille. Bei dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen.



Die eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz hat die Kriminalpolizei in Güstrow übernommen.



