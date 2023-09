POL-HRO: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt

Rostock (ots) -



Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass am gestrigen Donnerstagabend ein Graffiti-Sprayer auf frischer Tat gestellt werden konnte.



Gegen 20:00 Uhr hatte ein Jugendlicher mit einem bislang unbekannten Komplizen mehrere Graffiti in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt gesprüht. Hierbei wurden sie durch einen aufmerksamen Zeugen in der Ulmenstraße beobachtet. Dieser hielt den 15-Jährigen fest und informierte umgehend die Polizei.



Beim Eintreffen der Beamten konnten sie den aus dem Landkreis Rostock stammenden Jugendlichen in der Ulmenstraße stellen, sein vermeintlicher Komplize flüchtete. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten Spraydosen sichergestellt werden.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen, u.a. zur Feststellung des weiteren flüchtigen Tatverdächtigen, übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Martin Ahrens

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell