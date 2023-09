POL-SN: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 13.09.2023: ´POL-SN: 23-Jähriger bei körperlicher Auseinandersetzung leicht verletzt´ - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



Als Ergänzung zu der gestrigen Pressemitteilung anlässlich einer Auseinandersetzung auf dem Marienplatz gegen 13.50 Uhr bittet die Polizei um Zeugenhinweise.



Link zur Pressemitteilung vom 13.09.2023: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/5602468



Personen, die Zeugen der Auseinandersetzung wurden, werden gebeten sich mit der Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 o. -1560 oder über die Onlinewache oder persönlich in den Dienststellen in Verbidnung zu setzen.



