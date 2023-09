POL-NB: Baumkollision auf der L19

Bad Sülze (ots) -



Am 13.09.2023, gegen 17:30 Uhr kam es auf der Landesstraße 19

zwischen Bad Sülze und Kneese zu einem Verkehrsunfall mit

Sachschaden.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr der 49-jährige deutsche

Fahrzeugführer eines BMW die Landesstraße in Richtung Kneese, als er

aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und

mit einem Straßenbaum kollidierte. Glücklicherweise verletzte sich

der Fahrzeugführer dabei nicht.



Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste durch

ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden

beträgt ca. 10.500 Euro.





