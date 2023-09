POL-NB: Gemeinsamer Polizei- und Rettungseinsatz in Kölpinsee

Loddin (ots) -



Am Mittwoch, dem 13.09.2023, gegen 15:35 Uhr, teilte die

Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald telefonisch mit, dass

offenbar eine Chlorgasblase in der Schwimmanlage eines Strandhotels

in Kölpinsee ausgetreten sei. Im Rahmen des Schwimmbadbetriebs wurden

nach aktuellen Erkenntnissen zwei 64 und 84 Jahre alte Frauen

leichtverletzt und vorsorglich in das Krankenhaus Wolgast gefahren.



Vor Ort waren die FFW Kölpinsee, Loddin, Ückeritz, Koserow und der

Gefahrgutzug des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit zirka 50

Einsatzkräften eingesetzt. Durch die Kameraden der Feuerwehren und

Mitarbeiter des Hotels wurde das betroffene Gebäude schnell gelüftet

und wenig später durch den Gefahrgutzug wieder freigegeben. Nach

aktuellem Sachstand war ein technischer Defekt an der Anlage Ursache

für den temporären Gasaustritt.





