POL-SN: 23-Jähriger bei körperlicher Auseinandersetzung leicht verletzt

Am heutigen Tage kam es auf dem Schweriner Marienplatz gegen 13.50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Tunesiern im Alter von 23 und 24 Jahren.



Die Auseinandersetzung zog sich bis in die Buschstraße hin, wo der 24-Jährige den 23-Jährigen lt. ersten Erkenntnissen auch mit einem Messer bedroht haben sollte. Der 23-Jährige wurde lt. ersten Informationen durch den körperlichen Übergriff, nicht jedoch durch den Einsatz eines Messers, leicht verletzt. Ärztliche Soforthilfe war nicht vonnöten.



Beide Männer wurden zunächst in polizeilichen Gewahrsam genommen und später unter Auflagen entlassen. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdelikts aufgenommen. Das beinhaltet auch die Auswertung ggf. entstandenen Bildmaterials aus der Bildüberwachung am Marienplatz sowie der Klärung von tatrelevanten Begleitumständen.



Laut erster Einschätzung könnte es sich bei der Straftat um eine Beziehungstat gehandelt haben.



