Öffentlichkeitsfahndung nach Michel Mergl aus Neubrandenburg

Seit dem 05.09.2023 wird der 46-jährige Michel Mergl aus einer Betreuungseinrichtung in 17033 Neubrandenburg vermisst.

Der Gesuchte reist gerne mit der Bahn durch Deutschland. Am 07.09.2023 wurde er in Kaiserlautern gesehen. Zuletzt wurde er am 09.09.2023 in Halle/ Saale angetroffen. Seitdem 09.09.2023 ist er unbekannten Aufenthaltes.

Michel Mergl hat ein scheinbares Alter von ca. 55 Jahren, ist ca. 1,80 m groß, schlank und hat einen unsicheren und taumeligen Gang. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Er trägt einen Schutzhelm, der fast so aussieht wie ein schwarzes Basecap. Zudem trägt er eine Bauchtasche.

Der Gesuchte benötigt dringend ärztliche Hilfe. Er hat Epilepsie und trägt aus diesem Grund diesen Schutzhelm, der auch auf dem Foto zu erkennen ist.

Die Ermittlungen mit den benachbarten Polizeidienststellen und der Bundespolizei sind seit dem 09.09.2023 erfolglos verlaufen. Aus diesem Grund erfolgt jetzt die Öffentlichkeitsfahndung. Dafür benötigen wir die Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer hat Michel Mergl seit dem 09.09.2023 gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Bitte bei der 110 oder einer beliebigen Polizeidienststelle melden.

Die Rundfunksender werden um Ausstrahlung der Vermisstensuche gebeten. Vielen Dank!