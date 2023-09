POL-HWI: Mit 4,0 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Grevesmühlen (ots) -



Am heutigen Tag wurde die Polizei in Grevesmühlen über einen Fahrzeugführer informiert, der aus seinem haltenden PKW kippte und stark nach Alkohol roch.



Gegen 07:30 Uhr bemerkten Zeugen den Fahrzeugführer, der auf dem Sparkassenplatz in Grevesmühlen seinen VW anhielt und anschließend vom Fahrersitz rutschte und auf die Straße fiel. Sofort alarmierte Polizeikräfte nahmen bei dem deutschen Mann einen starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bei dem 58-Jährigen ergab einen Wert von 4,0 Promille.



Aufgrund des hohen Alkoholgehalts wurde der Mann durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Gleichzeitig wurde hier eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.



Der Mann wird sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell