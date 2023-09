POL-SN: 25-Jähriger Fahrer verliert verbotenes Kraftfahrzeugrennen gegen sich selbst - Polizei behält Führerschein ein

Schwerin (ots) -



Eine Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit endete für einen 25-jährigen Mann am heutigen Morgen mit dem vorläufigen Verlust seines Führerscheins:



Der Deutsche aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim war einer Zivilstreife gegen 1.00 Uhr in der Robert-Beltz-Straße aufgefallen, wie er mit offensichtlich überhöhter und unangepasster Geschwindigkeit in Richtung Lübecker Straße fuhr.



Zu einer Kontrolle des Fahrers kam es zunächst nicht, da der Mann derart schnell in Richtung Lankow unterwegs war, dass die Beamten von ihrem Vorhaben aus Sicherheitsgründen Abstand nahmen und die Verfolgung zunächst abbrachen.



Im Rahmen weiterer Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrer schließlich gegen 2.10 Uhr auf der Ludwigsluster Chaussee mit seinem Wagen angetroffen und nun von der Polizei angehalten werden.

Der Fahrer sieht nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts eines "verbotenen Kraftfahrzeugrennens" entgegen. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein; der Fahrer musste sich vor Ort abholen lassen.



Ein "verbotenes Kraftfahrzeugrennen" kann laut Gesetzt auch allein - gegen sich selbst - gefahren werden, indem man sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.



Der Gesetzgeber sieht in diesen Fällen Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe vor.



Auch der Entzug der Fahrerlaubnis wird bei verbotenen Kraftfahrzeugrennen regelmäßig geprüft.



