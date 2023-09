POL-HRO: Rostocker Polizei stoppt Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Rostock (ots) -



Gleich zwei Verkehrssünder konnte die Rostocker Polizei am gestrigen Dienstag stoppen.



Zunächst stürzte am Vormittag eine Radfahrerin vor den Augen der Beamten in der Warnowallee. Der Grund für die Fahrauffälligkeiten der glücklicherweise unverletzten Rostockerin war auch schnell klar - es konnte deutlicher Atemalkoholgeruch bei der Frau festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille.



Gegen 20:40 Uhr wurden die Kollegen in der Joliot-Curie-Allee auf den Fahrer eines BMW 7er aufmerksam, da dieser in Schlangenlinien fuhr. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Beamten unvermittelt Alkoholgeruch bei dem polnischen Fahrzeugführer wahr. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,99 Promille.



In beiden Fällen wurden Blutentnahmen angeordnet und die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



