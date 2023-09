POL-LWL: Mann soll Jugendliche bedroht haben - Polizei stellte Messer sicher

Parchim (ots) -



In Parchim soll ein 51-jähriger Mann am Dienstagabend eine 14-jährige Jugendliche verbal bedroht und dabei ein Messer hervorgeholt haben. Die Jugendliche habe auf dem Moltkeplatz über eine mitgeführte Lautsprecherbox Musik gehört, worauf der Tatverdächtige sie ansprach. Der 51-Jährige soll sie 14-Jährige daraufhin mit drohenden Worten aufgefordert haben, die Musik abzustellen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll der Tatverdächtige auch ein Messer hervorgeholt und es dem Mädchen gezeigt haben. Die 14-Jährige rief daraufhin die Polizei, die den Tatverdächtigen wenig später stellen konnte. Das besagte Messer - ein Kampfmesser - fand die Polizei beim 51-Jährigen und stellte es sicher. Gegen den deutschen Tatverdächtigen hat die Polizei Strafanzeige wegen Bedrohung und Nötigung erstattet. Bezüglich des sichergestellten Messers ist eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen worden.



