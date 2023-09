POL-LWL: Fahndung nach vermisstem Rentner war erfolgreich

Parchim (ots) -



Die polizeiliche Fahndung nach einem vermissten 73-jährigen Mann aus Parchim war am Dienstagabend erfolgreich. Die Polizei entdeckte den ziellos umherirrenden Mann bereits eine Stunde nach der Vermisstenmeldung auf dem Parchimer Ostring und brachte ihn anschließend zurück in ein Pflegeheim, aus dem er zuvor verschwunden war. Der 73-jährige war unverletzt und wohlauf.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell