POL-GÜ: Unbekannte Täter entwenden mehrere Ortseingangsschilder der Stadt Kühlungsborn

Ein Mitarbeiter des Ostseebades teilte der Polizei am 12.09.2023 mit, dass im Zeitraum 01.09. bis 04.09.2023 gleich vier Ortseingangsschilder entwendet worden sind. Hinweise auf mögliche Täter liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Stehlschaden beläuft sich auf mindestens 400 Euro.



Nun ermittelt die Kriminalpolizei zu dem Sachverhalt.



