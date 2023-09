POL-GÜ: Polizei Güstrow stellt Fahrraddiebe auf frischer Tat

Güstrow (ots) -



Beamte der Polizei Güstrow haben am 12.09.2023 gleich drei Fahrraddiebe auf frischer Tat gestellt und die entwendeten zwei Räder an deren Eigentümer übergeben können.



Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Diebes-Trio gegen 13:00 Uhr im Bereich des Bahnhofes Güstrow dabei beobachtet, wie sie sich an mehreren Fahrrädern zu schaffen machten. Dank der zielgenauen Beobachtungen des Zeugen konnten die sofort eingesetzten Beamten die drei tatverdächtigen Personen noch im Nahbereich des Bahnhofes feststellen und kontrollieren. Keine der tatverdächtigen Personen konnte Eigentumsnachweise zu den Fahrrädern, ein E-Bike sowie ein Mountainbike, vorzeigen. Daraufhin stellten die Beamten die Fahrräder im Gesamtwert von circa 1500 Euro sicher.



Die 15 und 17-jährigen Syrer sowie der dritte Tatverdächtige, ein 16-jähriger Iraker, müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.



Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Güstrow.



