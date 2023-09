POL-HRO: Brand im Treppenhaus einer Rostocker Tiefgarage

Rostock (ots) -



Am gestrigen Abend erhielt die Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Rostock den Hinweis zu einem Brand im Bereich einer

Tiefgarage in Rostock Lütten Klein.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen der Rostocker Feuerwehr kamen

Polizeibeamte des Polizeireviers Rostock Lichtenhagen und des

Kriminaldauerdienstes Rostock zum Einsatz.

Bei dem Brandort handelt es sich um einen ebenerdigen Vorraum zum

Treppenhaus, über welches die dortige Tiefgarage erreicht werden

kann. Hier wurden drei Paletten zwischengelagert auf denen sich in

Kartons abgepackter Fußbodenbelag befand.

Nach ersten Erkenntnissen haben sich unbekannte Täter am

Dienstagabend gegen 22:35 Uhr Zutritt zum Abstellort der Paletten

verschafft und einige der Kartons angezündet. Der Gesamtschaden der

schlussendlich vier beschädigten Pakete des Bodenbelags beläuft sich

auf etwa 150 Euro. Personen wurden nicht verletzt.



Hinweise zu Tatverdächtigen oder tatrelevante Beobachtungen nehmen

der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54 unter

0381/4916-1616, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.



