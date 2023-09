POL-LWL: Autofahrer bei Verkehrsunfall auf der BAB 24 schwer verletzt

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe ist am Dienstagmorgen kurz vor 09:00 Uhr ein 58-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Mann kam ersten Erkenntnissen zufolge bei Starkregen plötzlich mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge prallte das Fahrzeug gegen den Pfahl eines Weidezauns und kam anschließend zum Stehen. Der Fahrer, der zunächst im Fahrzeug eingeklemmt war, musste durch Feuerwehrleute aus dem Unfallauto befreit werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Im Zuge der Landung des Rettungshubschraubers musste die BAB 24 kurzzeitig voll gesperrt werden. Im weiteren Verlauf blieb die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Berlin im Zuge der Bergung des Fahrzeuges bis zum Mittag gesperrt. Am PKW des Verunglückten entstand Totalschaden.



