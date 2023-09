LWSPA M-V: Diebstahl eines Jetski aus dem Yachthafen Müritz

Details anzeigen Foto des entwendeten Jetski Foto des entwendeten Jetski

Waren (ots) -



In der Zeit vom 10.09.2023, 18:30 Uhr bis zum 11.09.2023, 08:00 Uhr wurde durch unbekannt ein Jetski SeaDoo "FishPro" des Herstellers Bombardier mit den amtlichen Kennzeichen RZ-AE 412 und der dazugehörige Boatlift (Jetski-Plattform) von der Steganlage des Yachthafen Müritz am Camping- und Wohnmobilplatz Kamerun entwendet.



Durch Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Abz. Waren wurde der Boatlift am 11.09.2023 gegen 07:45 Uhr im Eldenburger Kanal wieder aufgefunden und gesichert.



Der entstandene Schaden wurde mit ca. 25000 Euro angegeben.



Wer Hinweise zum Tatgeschehen und zu ungewöhnlichen Personen- bzw. Fahrzeugbewegungen im Tatzeitraum im Bereich Kamerun/Eldenburger Kanal geben kann, meldet sich bitte bei der Wasserschutzpolizeiinspektion Waren (Tel. 03991/74730) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



Dirk Petrat, PHK



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Waren

Telefon: 03991/74730

Fax: 03991 / 7473-226

E-Mail: wspi-waren@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell