POL-SN: Erneuter Polizeieinsatz: Mann mit Waffe in Schwerin unterwegs

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei stellt erneut eine männliche Person mit einer Anscheinswaffe. Nachdem bereits gestern die Polizei berichtete, dass ein Mann mit einer Waffe auf einem Spielplatz gesehen wurde, kam es gestern Nachmittag erneut zu einem Einsatz dieser Art. Mehrere Personen wählten den Notruf und berichteten von einer männlichen Person mit einer Waffe im Bereich der Innenstadt. Der Mann habe bereits in die Luft geschossen, so die Anrufer. Den Hinweisen nach bewegte sich die Person fußläufig und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vom Marienplatz bis zum Hauptbahnhof, wo die eingesetzten Polizeibeamten den jungen Mann gegen 17:10 Uhr stellen konnten. Bei der Waffe handelte es sich um eine sogenannte Spielzeugwaffe, die dem ersten Anschein nach einer Schusswaffe ähnelt. Die Polizei bedankt sich für die vielen Hinweise aus der Bevölkerung. Die Hinweisgeber haben es ermöglicht, dass die Polizei die Person schnellstmöglich stellen konnte, ohne sich dabei selsbt zu gefährden. Jede Einsatzlage wird durch die Polizei nach ihrem Gefahrenpotenzial beurteilt und bewertet. Auch in diesem Fall ging von dem 22-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit keine akute Gefahr aus, was sich allerdings erst im Laufe des Einsatzes so herausstellte. Der 22-Jährige war alkoholisiert (1,09 Promille) und nahm im Anschluss des Vorfalls aufgrund seines psychischen Zustands medizinische Hilfe in Anspruch.



Die Polizei rät dringend davon ab, sich mit derartigen Gegenständen in der Öffentlichkeit zu zeigen.



