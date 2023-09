POL-HST: Fahrraddiebstahl mit hohem Schaden

Ahrenshoop (ots) -



Am Montag, dem 11.09.2023 wurden im Zeitraum von 11:15 bis etwa 17:00 Uhr am Strandaufgang 3 zwischen Ahrenshoop und Born zwei hochwertige Fahrräder entwendet.



Diese waren mittels Schlosses an einem dortigen Baum gesichert. Der Schaden wird auf etwa 13.500 Euro beziffert. Bei den gestohlenen Fahrrädern handelt es sich um



- ein türkisfarbenes Santa Cruz, 29 Zoll, 12-Gang-Kettenschaltung,

Vollcarbon und

- ein rot-schwarzes Elektrofahrrad der Marke Rotwild, ebenfalls

Vollcarbon, vorne 29 Zoll und hinten 27 Zoll



Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Täter machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ribnitz-Damgarten unter 03821 8750, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de/onlinewache oder jede andere Polizeidienststelle.



