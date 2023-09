POL-GÜ: Radfahrer mit 3,02 Promille in Güstrow gestoppt

Güstrow (ots) -



Beamte der Polizei in Güstrow haben in der vergangenen Nacht einen erheblich alkoholisierten Radfahrer aus dem Verkehr gezogen.



Im Kreuzungsbereich der Goldberger- und Plauer Straße wurden die Beamten auf den Radler aufmerksam, da dieser gegen 01:10 Uhr ohne die notwendige Beleuchtung unterwegs gewesen ist. Bei der sich anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Einsatzkräfte unvermittelt starken Alkoholgeruch wahr. Zudem schwankte der 43-jährige Deutsche sehr stark. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab kurz daraufhin den Wert von 3,02 Promille. Aus diesem Grund wurde bei dem in Güstrow wohnhaften Mann eine Blutprobe entnommen.



Der Tatverdächtige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Die sich nun anschließenden Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Güstrow geführt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell