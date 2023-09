POL-GÜ: Diesel-Diebe schlagen in Bad Doberan zu

Bad Doberan (ots) -



Im Zeitraum des zurückliegenden Wochenendes haben unbekannte Täter in Bad Doberan gleich von mehreren Baumaschinen insgesamt 600 Liter Diesel-Kraftstoff entwendet.



Am gestrigen Montagmorgen stellten Mitarbeiter des geschädigten Unternehmens für Tief- und Straßenbau die Beschädigungen an den in der Straße Am Waldrand abgestellten Baumaschinen fest. Der Stehlschaden wird auf circa 1150 Euro geschätzt. Zum entstandenen Sachschaden liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Angaben vor.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei.



