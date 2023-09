POL-HST: Blaulichttag - Polizei pur - 26.09.2023

Stralsund (ots) -



Wer schon immer einmal wissen wollte, wie Spuren oder Fingerabdrücke gesichert werden oder gern die Einsatzausrüstung (mit Helm und Schild etc.) anziehen möchte, ist am 26.09.2023 in der Barther Str. 73, 18437 Stralsund genau richtig.



Nach dem Umzug des Polizeihauptreviers Stralsund im Juni und der feierlichen Übergabe durch das Ministerium des Innern in der vergangenen Woche möchten wir nun auch der Öffentlichkeit bzw. den Einwohnerinnen und Einwohnern Stralsunds Einsicht in das neue Gebäude des Hauptreviers und Kriminalkommissariats gewähren.



Im Rahmen der interkulturellen Wochen unter dem Motto "Neue Räume" zeigt die Stralsunder Polizei in der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr viele Arbeitsbereiche und lädt zum Ausprobieren sowie Mitmachen ein.



Besuchende jeden Alters können sich freuen u.a. auf:



- verschiedenste Fahrzeuge zur Besichtigung,

- die Einstellungsberatung der FHöVPR,

- die Kriminaltechnik,

- Elemente der Einsatzausrüstung wie auch

- die Gewahrsamszellen



Interessierte Schülergruppen (max. 10 - 15 Personen) sind ebenfalls herzlich willkommen und werden gebeten, sich zuvor mit einer kurzen E-Mail unter sbe-praevention-pi.stralsund@polmv.de anzumelden.



Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.



