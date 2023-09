POL-GÜ: Einsatz anlässlich der Stadtvertretersitzung Bützow

Bützow (ots) -



Am Abend des 11.09.2023 fanden sich analog zum Mittwoch der zurückliegenden Woche mehrere Hundert Personen am Markt in Bützow ein, um die im Ergebnis der durchgeführten Stadtvertretersitzung getroffenen Entscheidungen zur Einrichtung einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende zu verfolgen.



Die Polizei befand sich am heutigen Tag mit etwa 80 Einsatzkräften im Einsatz, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung auch bei steigender Teilnehmerzahl aufrechtzuerhalten sowie mögliche Störungen der Stadtvertretersitzung zu verhindern.



Etwa 17:35 Uhr stellten die eingesetzten Polizeikräfte die ersten potenziellen Veranstaltungsteilnehmer im Stadtgebiet von Bützow fest. Im weiteren Verlauf konnten abermals 300 Personen diesem Teilnehmerkreis zugeordnet werden. Zu Störungen kam es nicht.



Die vorliegende Pressemitteilung ist auf Basis der Erkenntnisse vom Stand: 21:05 Uhr verfasst und veröffentlicht worden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell