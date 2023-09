POL-GÜ: 68-jähriger Urlaub verstirbt nach Badeunfall in der Ostsee

Graal-Müritz (ots) -



Am 11.09.2023 ist ein 68-jähriger Deutscher an den Folgen eines vermeintlichen Badeunfalls verstorben.

Gegen 14:55 Uhr wurden Zeugen auf den Mann aufmerksam, als dieser im Bereich der Seebrücke Graal-Müritz durch Hilferufe auf sich aufmerksam machte. Einen sofort in dessen Nähe geworfenen Rettungsring konnte der Mann aus eigener Kraft nicht mehr erreichen, weshalb er unter Wasser geriet. Die eingesetzten Rettungskräfte konnten den leblosen Mann erst nach mehreren Minuten aus der Tiefe bergen. Die medizinischen Sofortmaßnahmen verliefen jedoch ohne Erfolg.



Zu den genauen Umständen ermittelt nun die Kriminalpolizei in Güstrow.



