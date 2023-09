POL-SN: Mann mit Anscheinswaffe auf Schweriner Spielplatz

Schwerin (ots) -



Auf einem Spielplatz auf dem Großem Dreesch wurde am Sonntagnachmittag ein Mann mit einer Waffe gesehen. Hinweisgeber meldeten sich bei der Polizei. Die umgehend eingesetzten Beamten konnten den 20-jährigen Schweriner antreffen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine sog. Anscheinswaffe handelt. Eine konkrete Gefahr ging hiervon nicht aus. Gegen den 20-jährigen deutschen Schweriner wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet.



Die Polizei weist an dieser Stelle auf folgendes hin:



Auch wenn von dem Mann und seiner Waffe im aktuellen Fall keine Gefahr ausging, so kann sich die Situation für einen Betrachter - und auch für eingesetzte Polizeibeamten - ganz anders darstellen:



Sowohl für Polizeibeamte als auch für unbeteiligte Außenstehende gilt: Eine in der Öffentlichkeit geführte Schusswaffen-Attrappe ist auf den ersten Blick oft nicht als solche zu erkennen. Personen könnten sich dadurch bedroht fühlen und auch die Polizei muss zunächst immer von einer scharfen Schusswaffe ausgehen.



Dass es hierdurch schnell zu ungewollten Folgen kommen kann, dürfte auf der Hand liegen.



Wir raten daher dringend davon ab, mit derartigen Gegenständen auf offener Straße unterwegs zu sein.



