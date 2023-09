POL-HRO: Kassenautomat in Wismar beschädigt - Zeugen gesucht

Wismar (ots) -



In Wismar ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Kassenautomat

beschädigt worden.



Gegen 3:30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über ein Knallgeräusch in

der Wismarer Altstadt. Hierbei stellte sich heraus, dass ein

Gebührenautomat auf einem Parkplatz in der Dr.-Leber-Straße

beschädigt wurde. Dieser qualmte bei Eintreffen der Polizei.



Durch die offenbar versuchte Sprengung wurde das Gehäuse stark

beschädigt. Der Störungsdienst wurde benachrichtigt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Kriminalbeamte sicherten Spuren am Tatort, die nun ausgewertet

werden.



In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen. Personen, die

verdächtige Personen auf dem Parkplatz oder in unmittelbarer Umgebung

in der Turmstraße/Dr.-Leber-Straße in der Zeit von 02:30 bis 03:30

gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Wismarer Polizei unter

der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.



