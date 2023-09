POL-SN: 59-jähriger Pkw-Fahrer mit 3,02 Promille unterwegs - Polizei dankt aufmerksamen Zeugen

Schwerin (ots) -



Aufmerksamen Zeugen war es am Samstag zu verdanken, dass die Weiterfahrt eines stark alkoholisierten Mannes mit seinem Wagen verhindert werden konnte:



Der 59-Jährige Schweriner war den Hinweisgebern gegen 13.20 Uhr nach seiner Ankunft auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Grabenstraße aufgefallen, weil an seinem Wagen mehrere Unfallschäden erkennbar waren. Des Weiteren machte der Mann auf die Zeugen beim Aussteigen einen alkoholisierten Eindruck, so dass die Polizei gerufen wurde.



Die Beamten konnten den Deutschen auf Grund des Hinweises im Einkaufszentrum antreffen. Der Verdacht der Zeugen bestätigte sich: Der Mann wies eine Atemalkoholmessung von 3,02 Promille auf.

Ihm wurden auf Veranlassung der Polizei Blutproben entnommen, des Weiteren wurde sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Damit wird auch der Entzug der Fahrerlaubnis verbunden sein.



Wir bedanken uns bei den Zeugen für die schnelle Mitteilung an die Polizei. Sie haben damit couragiert eine Weiterfahrt des alkoholisierten Mannes verhindert und somit eine große Gefahr für alle anderen Verkehrsteilnehmer gebannt.



