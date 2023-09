POL-HWI: Zeugenaufruf nach PKW-Brand

Grevesmühlen (ots) -



Am 10. September gegen 22:00 Uhr wurde der Polizei ein brennender PKW gemeldet, der im Ploggenseering in Grevesmühlen parkte. Bei Eintreffen der Polizeikräfte war die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen bereits mit den Löscharbeiten des betroffenen PKW beschäftigt, wodurch ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Objekte verhindert werden konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Der ausgebrannte Peugeot wurde durch Mitarbeitende des Kriminaldauerdienstes zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung gegen Unbekannt und bittet um Hinweise zur Tat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03886 7200 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Sofie Glaser

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell