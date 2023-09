POL-SN: Nach körperlicher Auseinandersetzung am Marienplatz: Zwei junge Männer verletzt; Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es am Schweriner Marienplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der nach ersten Erkenntnissen zwei 18- und 23-jährige Männer verletzt wurden:



Am 10.09. kurz nach Mitternacht wurde der Polizei mitgeteilt, dass am Marienplatz mehrere Personen in eine körperliche Auseinandersetzung geraten sein sollten. Dabei sollte es laut Erstmeldung auch zu Flaschenwürfen gekommen sein.



Die Polizeikräfte waren rasch vor Ort und trafen einen 18-jährigen Deutschen an, der über Schmerzen klagte und angab, durch einen Flaschenwurf getroffen worden zu sein.



Des Weiteren wurde ein 23-jähriger Tunesier angetroffen, der Verletzungen am Rücken aufwies. Der Ursprung der Verletzungen sind gegenwärtig Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin.



Zur Aufklärung dieses Sachverhaltes wurde auch gespeichertes Bildmaterial aus der Bildüberwachung des Marienplatzes gesichert, welches sich nun in der Auswertung befindet.



Ergänzend hierzu sucht die Schweriner Polizei nach Zeugen: Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat oder Angaben zu Tatbeteiligten machen kann, wird gebeten, sich mit der Schweriner Polizei unter den Telefonnummer 0385/5180-2224 o. -1560 oder über die Onlinewache in Verbindung zu setzen.



