POL-HST: ´Dooring´-Unfall in Baabe

Baabe (ots) -



Am Freitag, dem 08.09.2023 gegen 15:00 Uhr wollte nach derzeitigem Erkenntnisstand ein 64-jähriger Deutscher, nachdem er mit seinem Nissan in der Fritz-Worm-Straße in Baabe geparkt hatte, aussteigen. Hierbei übersah er offenbar eine von hinten kommende 74-jährige deutsche Radfahrerin, öffnete seine Tür und es kam zu Kollision, in dessen Folge sie schwer aber mutmaßlich nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Sie kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Bergen. Es entstand marginaler Sachschaden.



Bei dieser Art von Unfällen handelt es sich um sogenannte "Dooring"-Unfälle. Wenn Fahrzeugführende oder Mitfahrende Türen öffnen, ohne vorher in den Rück- oder Seitenspiegel zu schauen oder ohne einen Schulterblick zu machen, kann das für andere Verkehrsteilnehmende, oftmals Radfahrende, schwere Folgen haben.



Für alle Pkw-Insassen gilt:



- Vor dem Öffnen der Tür mit einem Blick über die Schulter

sicherstellen, dass sich keine Radfahrenden etc. von hinten

nähern und gefährdet werden.

- Öffnet die Tür über Kreuz - zunächst nur einen Spalt weit. Das

bedeutet: Wenn ihr auf der linken Seite sitzt, öffnet die Tür

mit der rechten Hand - und andersherum. Das hat den Vorteil,

dass man entspannt durch den Türspalt nach hinten schauen kann

("Holländischer Griff").

- Öffnet die Tür erst vollständig, wenn ihr euch vergewissert

habt, dass sich z.B. keine Radfahrenden nähern, die gefährdet

werden könnten.



Für die Fahrzeugführende gilt zudem:



- Vor dem Aussteigen aus eurem Fahrzeug zunächst über einen Blick

in die Spiegel und zusätzlich über die Schulter das rückwärtige

Umfeld überprüfen.

- Mitfahrende nach Möglichkeit auf den Schulterblick hinweisen.

Kinder solltet ihr beim rücksichtsvollen Verlassen des

Fahrzeuges unterstützen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Marcel Opitz

Telefon: 03831/245 205

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell