POL-HST: Erledigung zur ´Suche nach vermisstem 63-jährigen Stralsunder´

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung "Suche nach vermisstem 63-jährigen Stralsunder" vom 31.08.2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5592131 kann mitgeteilt werden, dass dank Hinweisen aus der Bevölkerung die Suchmaßnahmen eingestellt werden können. Die Person ist wohlauf.



Vielen Dank sowohl an die Bevölkerung als auch an die Medien. Es wird um Löschung aller personenbezogener Daten gebeten.



