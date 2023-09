POL-LWL: Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer

Grabow (ots) -



Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der Kreisstraße 39 zwischen Winkelmoor und Grabow schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Fahrer mit seinem Krad aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte in weiterer Folge einen Baum. Anschließend stürzte der Motorradfahrer. Der 67-Jährige wurde kurz darauf mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der zunächst auf über 5.000 Euro geschätzt wurde. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell