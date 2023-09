POL-LWL: Anwohner halten betrunkenen Autofahrer auf

Neustadt-Glewe (ots) -



In Neustadt-Glewe hat ein Anwohner am Samstagabend einen betrunkenen Autofahrer bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 43-jährige Autofahrer wies bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei einen Atemalkoholwert von 3,84 Promille auf. Zeugenaussagen zufolge soll der alkoholisierte Fahrer zunächst beim Einparken mit seinem PKW gegen einen Baum gefahren sein. Der 43-Jährige soll den Unfallort daraufhin mit seinem PKW verlassen haben, jedoch etwa zwei Stunden später wieder zurückgekehrt sein. Auch beim zweiten Einparkversuch soll der Fahrer dann erneut mit dem Auto gegen den selben Baum geprallt sein. Ein Zeuge hinderte den 43-Jährigen daraufhin an der Weiterfahrt und informierte die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte die Polizei den Führerschein des 43-Jährigen bereits im Juli dieses Jahres wegen eines ähnlichen Delikts beschlagnahmt. Seinerzeit wies der Mann bei einer Verkehrskontrolle einen Atemalkoholwert von 3,30 Promille auf. Gegen den aus der Region stammenden Autofahrer ist Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet worden. Durch die beiden Baumkarambolagen entstand am PKW des 43-Jährigen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.



