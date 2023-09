POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind

Bredenfelde (ots) -



Am heutigen Abend, dem 10.09.2023, kam es in der Ortschaft

Bredenfelde zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Kind

schwerste Verletzungen davontrug.



Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 36-jährige deutsche

Fahrzeugführer kurz nach 19:00 Uhr die Ortschaft Bredenfelde aus

Richtung Westen kommend in Richtung Dorfmitte. In der Ortschaft

befindet sich eine zirka zwei Meter hohe Hecke, hinter der plötzlich

ein 8-jähriges deutsches Kind mit seinem Fahrrad auf die Straße fuhr.

Der Fahrer des Transporters konnte trotz einer sofortigen

Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht vermeiden.

Dieser wurde anschließend mittels Rettungshubschrauber schwerverletzt

in das Klinikum Neubrandenburg geflogen, nachdem Rettungskräfte und

ein Notarzt die Versorgung vor Ort übernahmen. Aufgrund der Schwere

der Verletzungen, die aktuell als lebensbedrohlich einzustufen sind,

kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz, um bei der Ermittlung

der Unfallursache zu unterstützen. Die Feuerwehr kam ebenfalls zum

Einsatz, indem sie Absperrmaßnahmen durchführten und den Unfallort

ausleuchteten.



Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Gesamtsachschaden wird

gegenwärtig auf rund 3.000 Euro geschätzt. Der Transporterfahrer

blieb nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt. Während der

Verkehrsunfallaufnahme unterstützte zudem die alarmierte Seelsorge in

dem Einsatz, um Angehörige und Einsatzkräfte zu betreuen.





