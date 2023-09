POL-NB: Verkehrsunfall durch nichtbeachten der Vorfahrt

Pasewalk (ots) -



Am 10.09.2023 gegen 10:40 Uhr ereignete sich auf der Kreuzung B109 und K52 (Café 70) zwischen Altwigshagen und Heinrichshof ein Verkehrsunfall mit leichten Personenschaden.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die 58-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit dem Pkw Hyundai auf der K52 aus Heinrichshof kommend und beabsichtigte der K52 folgend die B109 in Fahrtrichtung Altwigshagen zu überqueren. Hierbei übersah sie den auf der B109 von rechts aus Richtung Anklam kommenden Pkw BMW 320i. Der vorfahrtsberechtigte 44-jährige deutsche Fahrzeugführer des Pkw BMW konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, blieb aber unverletzt.

Die 58-Jährige Fahrzeugführerin verletzte sich leicht und wurde mittels RTW zur weiteren medizinischen Versorgung zunächst ins AMEOS Klinikum Ueckermünde verbracht. Inzwischen hat die Fahrzeugführerin das Krankenhaus wieder verlassen.

Während der Unfallaufnahme musste die B109 für ca. 30min halbseitig gesperrt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 10.050,-EUR.

Neben den eingesetzten Rettungskräften waren die Freiwilligen Feuerwehren Altwigshagen und Wietstock mit zwei Fahrzeugen und zwölf Kameraden/-innen vor Ort.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell