POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der Kreisstraße 49

K49/Bargischow (LK V-G) (ots) -



In der Nacht von Samstag zu Sonntag, dem 10.09.2023, kam es auf der

Kreisstraße 49 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem

Straßenbaum kollidierte und der Fahrer schwere, aber nicht

lebensbedrohliche Verletzungen davontrug.



Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr der 41-jährige deutsche Fahrer

gegen 01:45 Uhr mit seinem PKW Skoda die K49 aus Gnevezin kommend in

Richtung Bargischow. Offenbar aufgrund des Alkoholisierungsgrades des

Fahrers kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen

einen Straßenbaum. Der 41-Jährige wurde zu weiteren Untersuchungen

ins Klinikum Anklam gefahren. Er wies einen Atemalkoholwert von 2,52

Promille auf. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe

von 30.000 Euro. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung

des nicht mehr fahrbereiten Skodas musste die Kreisstraße für rund

zwei Stunden voll gesperrt werden. Bei dem 41-Jährigen musste zudem

eine Blutprobe entnommen werden. Der Führerschein wurde

sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.





