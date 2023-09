POL-NB: Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

B96/Groß Nemerow (ots) -



Am Nachmittag des 09.09.20223 verunfallte ein Kradfahrer auf der B96

alleinbeteiligt und zog sich dabei schwere, aber nicht

lebensbedrohliche Verletzungen zu.



Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 61-jähriger deutscher

Motorradfahrer gegen 16:30 Uhr die Bundesstraße im Bereich Groß

Nemerow in Fahrtrichtung Neubrandenburg. Vermutlich aufgrund

nichtangepasster Geschwindigkeit und zu geringem Sicherheitsabstand

verlor dieser beim Bremsen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er

geriet ins Schleudern, stürzte auf die Straße und kam auf der

Fahrbahn zum Liegen.



Der Motorradfahrer musste ins Klinikum in Neubrandenburg eingeliefert

werden. Der beim Motorrad entstandene Sachschaden wird gegenwärtig

auf rund 500 Euro geschätzt. Das Zweirad war nicht mehr fahrbereit

und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Weitere

Schäden sind nicht entstanden. Nach rund zwei Stunden war die

Unfallaufnahme im Zusammenhang mit den Bergungsmaßnahmen beendet und

die Straße wieder frei.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell