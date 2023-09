POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Pasewalk

B109/Pasewalk (ots) -



Am 09.09.2023 kam es gegen 16:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der

Kreuzung B109/B104 in Pasewalk. Da die Lichtzeichensignalanlage an

diesem Knotenpunkt seit den Morgenstunden des heutigen Tages

ausgefallen war, wurde bereits im Verkehrsfunk zur Verkehrsgefahr an

der Hauptkreuzung in Pasewalk gewarnt, da die Reparatur nicht zeitnah

realisiert werden konnte.



Nach aktuellen Erkenntnissen übersah offenbar die 29-jährige deutsche

Fahrerin eines PKW Mercedes Benz, welche aus Papendorf kam, den

vorfahrtsberechtigten 48-jährigen deutschen Fahrer eines PKW Seat,

der die B109 aus Anklam in Richtung Pasewalk befuhr. Es kam auf der

Kreuzung Höhe der dortigen Tankstelle zum Zusammenstoß beider

Fahrzeuge. Hierbei erlitt die 29-Jährige zunächst einen Schock. Sie

wurde durch einen RTW in das Krankenhaus Pasewalk gefahren. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Nach Bergung der

beiden Fahrzeuge konnte die Kreuzung wieder freigegeben werden. Die

Lichtzeichenanlage ist weiterhin außer Betrieb. Die Polizei

appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, besonders aufmerksam und

vorsichtig in diesem Bereich zu fahren.



