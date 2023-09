POL-NB: Auffahrunfall mit Personenschaden im Bereich einer Baustelle

B96/Blumenholz (ots) -



Am Nachmittag des 09.09.2023 ereignete sich auf der B96 ein

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person

verletzt wurde.



Kurz hinter der Ortschaft Usadel, in Fahrtrichtung Neustrelitz,

finden gegenwärtig Baumaßnahmen statt. Der Verkehr wird hier durch

eine Lichtzeichenanlage reguliert. Nach aktuellen Erkenntnissen

musste der 84-jährige Hyundai-Fahrer mit seinem Pkw gegen 16:00 Uhr

an der Ampel stoppen. Der nachfolgende 23-jährige Transporterfahrer

bemerkte den Anhaltvorgang seines Vordermannes rechtzeitig und

bremste seinen Mercedes-Benz ebenfalls bis zum Stillstand ab.

Offenbar aufgrund von Unaufmerksamkeit bekam eine 35-jährige

VW-Fahrerin das Verkehrsgeschehen vor ihr nicht mit und fuhr

augenscheinlich ungebremst auf den Transporter auf. Durch die

Aufprallenergie wurde der Mercedes-Benz in den Pkw Hyundai geschoben,

in welchem sich die 83-jährige Beifahrerin infolge der Kollision

leichte Verletzungen zuzog. Der hinzugerufene Rettungswagen fuhr die

Verletzte anschließend zur weiteren medizinischen Begutachtung ins

Krankenhaus nach Neubrandenburg.



Insgesamt waren 13 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Usadel /

Weisdin im Einsatz, um bei der Räumung der Unfallstelle zu

unterstützen. Der Pkw Hyundai war im Anschluss nicht mehr fahrbereit

und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der

entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich gegenwärtig auf zirka

12.000 Euro. Der Transporter-Fahrer ist kroatischer Staatsbürger, die

anderen hier in der Pressemitteilung genannten Beteiligten besitzen

die deutsche Staatsbürgerschaft.





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell