POL-HRO: Täter nach Einbruch in Recyclinghof auf frischer Tat gestellt

Am Morgen des 09.09.2023 konnte die Rostocker Polizei zwei Einbrecher

auf frischer Tat festnehmen.

Gegen 06:10 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens

der Polizei, dass er über eine Videoüberwachung beobachtete, wie sich

drei Personen über einen Zaun Zutritt zu dem Gelände des

Recyclinghofs in Reutershagen verschafften und dort mehrere Container

durchwühlten.



Sofort in den Einsatz gebrachte Polizeibeamte des Polizeihauptreviers

Reutershagen konnten zwei der drei flüchtigen Täter im Nahbereich

stellen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei wurde diverses

Diebesgut aufgefunden.



Gegen die beiden 25 und 36 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen

wurde Anzeige erstattet.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun das Kriminalkommissariat

Rostock.





Janine Fittkau

Polizeioberkommissarin

Polizeihauptrevier Reutershagen





