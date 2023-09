POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 51 bei Groß Bengerstorf

Groß Bengerstorf / Vellahn (ots) -



Am Samstag, den 09.09.2023, gegen 08:30 Uhr, kam es auf der

Landesstraße 51 in der Gemeinde Vellahn zu einem Verkehrsunfall mit

tödlichem Ausgang.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 63-jähriger Mann (dt.) mit seinem

Motorrad Kawasaki auf der L51 von Klein Bengerstorf nach Groß

Bengerstorf. Aus noch ungeklärter Ursache kam er kurz vor Ortseingang

von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlitt er so schwere

Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter

Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Die L51 war für etwa 2,5 Stunden voll gesperrt. Die Höhe des

Sachschadens beläuft sich auf ca. 1000 Euro.





Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell